Getrainde honden zoeken in Eindhoven naar kattenlijkjes

EINDHOVEN - Twee getrainde honden hebben zondag gezocht naar resten van katten in een bosje met struiken in het park aan de Sint Bonifaciuslaan in Eindhoven. In april werden daar al tweehonderd botjes gevonden.

Bubbels en Torak spelen de hoofdrol in deze Stratumse aflevering van Silent Witness. De eerste is een kleine kruising tussen een poedel en een Yorkshire terriër, de ander een grote herdershond. Beide zijn getraind om kadavers van dieren op te sporen. Samen met hun baasjes Monique Verkerk en Bernice Mulder zoeken ze zondagmiddag in een bosje in het Bonifaciuspark naar kattenlijken.

Vermiste kater

Verkerk is een van de twee forensische dierenartsen in Nederland. Op verzoek van de stichting Straatkat en Liesbeth Zonjee, baasje van de vermiste kater Gijs, is ze die ochtend vanuit het Noord-Hollandse Warmenhuizen over gekomen om onderzoek te doen in het bosje.

In april vond Zonjee samen met Olga Schouten van de stichting Straatkat en vrijwilligers van Animal Care Brabant ZuidOost botresten van naar schatting tien katten op dezelfde plek. Aanleiding voor de zoektocht was de toevallige vondst van de achterpoten van een kattenlijkje. Tussen de kadavers vond Zonjee ook de chip die ze bij Gijs had laten inbrengen.

Afgeleid

Bubbels en Torak snuffelen zonder dat verslaggever en fotograaf erbij zijn. „Als er andere mensen in de buurt zijn, raken ze afgeleid”, had Verkerk vooraf verteld. Daarna volgt de fotosessie. Toen hadden ze al een elleboogje gevonden. „Waarschijnlijk van een kat, hoewel het ook van een konijn zou kunnen zijn", legt Verkerk uit. „Dat ga ik later onderzoeken.” Uiteindelijk vinden ze deze dag niet meer dierenresten.

Verkerk heeft de tweehonderd eerder gevonden botjes meegenomen en gaat die eerst sorteren tot ze zoveel mogelijk complete skeletten heeft gevormd. Daarna begint het forensisch onderzoek, op zoek naar mogelijke sporen van geweld. In dat geval zal ze de politie informeren. „Ik hoop dat ik er dan wél doorkom.” Ze refereert aan de eerdere weigering om de aangifte Zonjee in behandeling te nemen. Ook gaat ze dan de gemeente vragen het bosje flink te snoeien om het toegankelijker te maken.

