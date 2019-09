Getroffen door faillissement van Thomas Cook? Laat het ons weten

Oproep Heeft u last van de stikstof­cri­sis?

19 september EINDHOVEN - Nederland moet de natuur beter beschermen tegen stikstof, vindt de rechter. Woningbouw, verbreding van snelwegen, aanleg van bedrijventerreinen: het lot van veel projecten is ongewis. De vergunningverlening ligt stil of is op zijn minst ernstig vertraagd. Eindhovens Dagblad is benieuwd naar de effecten in deze regio.