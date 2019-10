Getuige meldt zich bij politie na aflevering Bureau Brabant over poging tot doodslag tijdens Zinderend Acht in Eindhoven

In de uitzending, die maandag te zien was, liet de politie weten op zoek te zijn naar twee specifieke getuigen. Een daarvan heeft zich naar aanleiding van de uitzending van het tv-programma gemeld. De recherche gaat er mee aan de slag.

De mishandeling vond plaats op de Rijnstraat, na afloop van het evenement op 23 juni, rond 01.00 uur. Een 18-jarige jongeman wilde naar huis gaan toen hij plotseling van achteren werd geslagen. Hij was direct buiten westen. Terwijl hij op de grond lag, kreeg hij meerdere trappen tegen zijn hoofd, van meerdere mensen. Een vrouw die te hulp schoot werd ook mishandeld.

De jongeman werd zo hard geschopt dat zijn kaak op twee plaatsen brak. De beugel in zijn mond kwam via zijn onderlip naar buiten en zijn tanden van zijn onderkaak werden naar achteren geschopt. ,,Met zoveel geweld kun je iemand doodtrappen‘’, aldus de politie in de tv-uitzending.