Gevaarlijk voor honden en kinderen: honderden medicijnen zonder verpakking verspreid in park in Eindhoven

Trammelant in Eindhoven­se politiek naar aanleiding van avondklok­rel­len loopt met een sisser af

10 maart EINDHOVEN - Een gênante ruzie in de Eindhovense gemeenteraad naar aanleiding van kritiek op het optreden van burgemeester John Jorritsma na de avondklokrellen in januari, loopt met een sisser af. Onderzoek naar mogelijke overtreding van de gedragscode door verschillende politieke partijen komt er niet. Ook excuses worden niet gemaakt. Toch is de ophef vergeven noch vergeten.