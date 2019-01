Gevaarlijke kruisingen en wegen in Eindhoven aangepakt: geen black spots meer

EINDHOVEN - Gevaarlijke kruisingen of wegen waar in drie opeenvolgende jaren minstens zes ongevallen met zwaar gewonden of zelfs doden plaatsvonden -de definitie van een black spot- zijn er niet meer in Eindhoven.

Wel zijn er vijf plekken in de stad waar de afgelopen jaren relatief veel ongelukken gebeurden. Dat staat in het onlangs verschenen actieprogramma verkeersveiligheid van de gemeente.

De kruising Elisabethtunnel - Mathildelaan scoort daarbij verreweg het slechtst, met twaalf incidenten en in totaal drie ernstig gewonden in drie jaar tijd. Een andere gevaarlijke plek -de kruising Jasonstraat-Mercuriuslaan- wordt dit jaar nog aangepakt. Voor de eerder genoemde kruising bij het Philips Stadion bestaan nog geen plannen. Wel wordt deze drukke, met verkeerslichten beveiligde kruising waaroverheen ook nog eens een busbaan loopt, de komende tijd extra in de gaten gehouden om te kunnen beoordelen of maatregelen nodig zijn.

Ontsluitingswegen

Het aantal verkeersdoden lag de afgelopen jaren op zes. Vorig jaar waren dat er echter meer: tot eind oktober vielen er acht doden in het stadsverkeer. De meeste verkeersslachtoffers in Eindhoven vallen op (buurt)ontsluitingswegen waar vijftig kilometer per uur als maximum geldt, en dan vooral op de kruisingen. Voor enkele wegen heeft de gemeente herinrichtingsplannen ontwikkeld. Zo worden nog dit jaar de Airbornelaan in Woensel en de Antoon Coolenlaan in Stratum aangepakt.

Ook wil het college de omgeving van basisscholen in de stad veiliger maken. Van de 64 scholen in Eindhoven hebben er momenteel 43 een ‘schoolzone’: met borden en opschriften op het wegdek worden weggebruikers erop geattendeerd dat zij in de buurt van een basisschool rijden en dus extra alert moeten zijn op kinderen in het verkeer. Het aantal schoolzones wordt binnenkort uitgebreid met zeven stuks.

Campagnes