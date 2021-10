Gevecht tegen woede met humor als enige winnaar bij voorstelling Jochen Otten

Twee motoren gestolen uit garagebox in Eindhoven

16 oktober EINDHOVEN - Uit een garagebox aan De Stoutheuvel in Eindhoven zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee motoren gestolen. Dat meldt de politie. Een getuige zag vrijdagochtend, kort na 7.00 uur, twee jongeren die de motoren over De Koppele voortduwden.