Gevel oude bankgebouw Stadshuisplein/Wal in Eindhoven komt terug in nieuwbouwplannen

EINDHOVEN - De oude ABN AMRO op de hoek Wal/Stadhuisplein wordt op korte termijn gesloopt. Ook de gevel. Maar die wordt opgeslagen en later mogelijk teruggebouwd in de nieuwbouw. Van de voormalige Van Mierlo Bank, Wal 15, blijft de gevel wel staan tot de bouw.

Dat is het compromis dat gemeente, Henri van Abbestichting, Wederopbouwstichting en eigenaar GEVA BV hebben bereikt. Daarom kan de gemeente Eindhoven toch een sloopvergunning afgeven. Formeel mag dat nog niet, maar omdat het gebouw zwervers aantrekt en al een keer in brand heeft gestaan, wil de gemeente van de regels afwijken. Vooral ook omdat GEVA BV en erfgoedstichtingen het eens zijn geworden.

GEVA BV uit Best maakt al sinds 2017 plannen voor nieuwbouw op de hoek Wal, Stadshuisplein en Begijnenhof. De definitieve ontwerpen worden gemaakt als de gemeente na de Verdichtingsvisie ook een gebiedskader voor het Stadhuisplein heeft opgesteld. Dat komt dit najaar.

Volledig scherm De voormalige Van Mierlo-bank aan de Wal 15 in Eindhoven, later onderdeel van de ABN-Amro op de hoek Stadhuisplein. De gevel van dit pand blijft bewaard in de nieuwbouw. © Michel Theeuwen

Zolang wilde GEVA BV niet wachten met de sloop. Volgens eigenaar Piet Goevaers omdat de gebouwen te lijden hadden van vandalisme en ongewenste gebruikers nadat de tijdelijke gebruikers eruit moesten. Vorig jaar startte de sloop van onder meer het voormalige Agglomeratiegebouw dat de noordwand van het Stadhuisplein vormde. Daarvoor was geen vergunning nodig. Toestemming om ook het bankgebouw op de hoek Wal/Stadshuisplein te slopen kreeg de ontwikkelaar toen nog niet. Er was immers nog geen bouwvergunning. Hogeschool TIO blijft voorlopig gebruik maken van het pand aan de Begijnenhof dat ook onderdeel uitmaakt van de plannen van GEVA BV. Eerst moet er een acceptabel alternatief gevonden worden.

Brandje in maart als dieptepunt

Na de sloop van het eerste deel is de overlast alleen maar erger geworden in het voormalige bankgebouw. Met als dieptepunt een brand begin maart. En dus vroeg de ontwikkelaar opnieuw om een sloopvergunning. Nadat er overeenstemming werd bereikt met de Van Abbestichting en de Wederopbouwstichting, kwam die er dus. Daarvoor zijn de regels wel wat vrij uitgelegd; formeel mag een cultuurhistorisch waardevol gebouw als de bank alleen gesloopt worden als er al een bouwvergunning voor nieuwbouw is. Dat duurt echter te lang.

Volledig scherm Het Stadhuisplein in Eindhoven met links de voormalige ABN AMRO-bank die gesloopt wordt voor een nieuwbouwplan voor de hele hoek. De gevel wordt opgeslagen en mogelijk herbouwd in de nieuwbouw. Het oude Agglomeratiegebouw (midden, waar het gat is) is al gesloopt en later verdwijnt ook het gebouw rechts waar nu nog Hogeschool TIO zit. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Volgens voorzitter Wilbert Seuren van de Van Abbestichting is dit het maximaal haalbare. Over de Van Mierlo-bank was eerder al overeenstemming bereikt en nu heeft GEVA BV ook toegezegd dat de gevel van de ABN AMRO gedemonteerd kan worden. De ontwikkelaar wil met de erfgoedstichtingen bekijken of en hoe de gevel in de nieuwbouwplannen hergebruikt kan worden.

Kunstwerken komen terug in nieuwbouw

GEVA BV heeft diverse monumentale delen van het bankgebouw al opgeslagen om ze later terug te laten komen in de nieuwbouw. Het gaat om een natuurstenen deuromlijsting van kunstenaar Niel Steenbergen, het natuurmozaïek in het interieur van Theo Mols en het glas-in-betonraam in de zijgevel van de hand van Louis van Roode. In de sloopvergunning zijn daarvoor ook eisen opgesteld.

Bovendien is de regel opgenomen dat de nieuwbouw binnen drie jaar moet beginnen. Om te voorkomen dat de kale vlakte al te lang blijft liggen. Ook wordt gekeken of hier tijdelijke activiteiten in aanloop naar de nieuwbouw georganiseerd kunnen worden.