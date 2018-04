Gevel staat nog niet vast bij verkoop nieuwbouw Kruidenbuurt Eindhoven

EINDHOVEN Vanaf zaterdag 14 april zijn de eerste 31 koopwoningen in het nieuwe stuk Kruidenbuurt te koop. Toch staat nog niet vast hoe de gevels eruit komen te zien. Dat is deels een keuze van de nieuwe eigenaren.

Wie een van de 31 koophuizen wil kopen in het nieuwe deel van de Kruidenbuurt in Eindhoven, kan niet alleen een kavel en een drie- of vierlagenwoning kiezen. De potentiële nieuwe eigenaar kan ook een keuze maken uit zes gevels van zes verschillende jonge architectenbureaus. Zo wordt pas later duidelijk hoe de rijtjes koophuizen er precies uit gaan zien. De verkoop start zaterdag 14 april, met een inloopbijeenkomst op het bouwterrein aan de Basilicumstraat, een nieuwe zijstraat van de Korianderstraat, van 11.00 tot 14.00 uur.

Fase 1

De bouw van de 31 woningen zou eind dit jaar moeten beginnen, zegt projectleider Thijs van Deursen van woningcorporatie Sint Trudo. Die heeft de grond onder de woningen verkocht aan Stam + De Koning die de huizen bouwt en verkoopt; dat mag een sociale verhuurder niet doen. Dit is fase 1 van de koopwoningen, later volgen nog eens 55 koopwoningen in fase 2, het allerlaatste deel van de wijkvernieuwing Kruidenbuurt.

De eerste huurders trekken in juni in de 147 sociale huurwoningen. Eind dit jaar moeten die allemaal bewoond zijn. ,,Hopelijk kunnen we de bouwkeet laten staan en meteen doorgaan met de bouw van de koopwoningen", aldus Van Deursen. Dat is wel afhankelijk van de verkoop - eerst moet 70 procent verkocht zijn - maar daar verwacht Trudo geen problemen gezien de grote vraag en het kleine aanbod in op de Eindhovense koopwoningmarkt.

Volledig scherm De bouw van de sociale huurwoningen in de Kruidenbuurt in Eindhoven, met op de voorgrond de oude kerktoren aan de Heezerweg. De eerste fase van de koopwoningen komt in de bovenste hoek van het braakliggend terrein. © Ronald Otter

De 31 woningen aan de Lavendellaan, Kamilleplein en Laurierplein gaan tussen de 300.000 en 360.000 euro kosten. Ze tellen drie of vier bouwlagen en er zijn enkele bijzondere (hoekige) woningen gepland. De grootte is 140 tot 180 vierkante meter, 500 tot 650 kubieke meter. Kopers kunnen een keuze maken uit een kavel en een type woning, en zes gevels die ontworpen zijn door Studio JSQ, Studio Ossidiana, Baltussen van Schaik, Nieuwe Architecten, MaSa Architecture en BYGG Architecture.

Eindbeeld

Met de gemaakte keuzes (drie opties opgeven) gaan stedenbouwkundigen aan de slag om de definitieve rijtjes en gevels te bepalen, aldus Van Deursen. ,,Het mooie van dit project is dan ook dat het eindbeeld niet van tevoren vast staat. We hebben bewust jonge architecten gevraagd zich hier op uit te leven."