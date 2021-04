Gevoelige informatie over Eindhovenaren komt via de Belastingdienst bij de gemeente, privacyrisico is niet goed in beeld

Eindhoven­se ‘terrorist’ die dreigde ongelovi­gen het hoofd af te snijden is psycho­tisch en moet naar kliniek

15 april DEN BOSCH - De Eindhovenaar die vanuit Turkije in september dreigde ongelovigen het hoofd af te snijden, is volgens deskundigen ontoerekeningsvatbaar. Ze willen hem een jaar gedwongen in een kliniek hebben, maar het Openbaar Ministerie wil hem beter in de gaten kunnen houden, bijvoorbeeld via tbs.