Gevonden explosief bij restaurant in Valkenswaard onklaar gemaakt, bewoners terug naar huis

Jezelf mens voelen tussen de technolo­gie in Natlab tijdens DDW

16 oktober EINDHOVEN - Een stelletje gaat een glazen koepel in, zet sensoren op het hoofd en begint aan een lange zoen. De apparatuur op de hoofden registreert de elektrische spanningen die door de kus ontstaan in de hersenen, en zet ze om in golfpatronen die als reliëf op twee ringen geplaatst worden. Die komen even later uit een printer rollen.