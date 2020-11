Gevulde vaten aangetroffen in aanhanger: Eindhovenaar (36) aangehouden

‘Verhalen vertellen om oorlogs­slacht­of­fers uit Eindhoven in ere te houden’

13 november EINDHOVEN - Jan Aarts (45) had als lid van het verzet de oorlog overleefd. Maar toen hij een dag na de bevrijding uit het centrum van Eindhoven wegvluchtte voor Duitse bommenwerpers, maakte een voltreffer in Tongelre alsnog een einde aan zijn leven. Dit soort verhalen van oorlogsslachtoffers wil Ben Damen optekenen in een nieuw boek.