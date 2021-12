Gewapend familiebezoek loopt uit de hand, Eindhovenaar krijgt werkstraf

Het was één verhaal tegen vele andere, twee weken geleden bij de rechtbank in Den Bosch. Daar vertelde de verdachte, een 21-jarige Eindhovenaar, dat hij in december 2019 aanbelde bij zijn oom. De wagen van de oom was in de fik gestoken, oomlief dacht dat zijn neef dat had gedaan. De neef wilde het verhaal de wereld uit en kwam praten. Eenmaal binnen werd hij in elkaar geslagen, vertelde hij de rechters.