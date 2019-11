Gewapende overval op Aldi in Eindhoven: ‘man bedreigde medewerker met groot mes’

Duistere hoekjes van liefde en lust in theater­stuk Rijgen in Natlab Eindhoven

9:57 EINDHOVEN - In het Vlaamse theaterstuk Rijgen verkennen drie acteurs hedendaagse relaties in al haar vormen, en vooral ook: de taboes. En toveren zo blosjes op de wangen van het publiek. Over de eenzame man die het met zijn pony doet tot fantasieën over een orgie met het publiek.