Gewapende overval op Aldi in Eindhoven

Paul Havers uit Eindhoven zegt het met vlaggen

17:27 EINDHOVEN - Zoals vaker in het leven begon het met een geintje. En voordat je het weet heb je een serieuze hobby. Paul Havers nam in 2003 een afgedankte vlaggenmast mee naar huis. Toen zijn zwager in 2004 een Olympische vlag van de Spelen in Griekenland mee naar Eindhoven terugnam, is het begonnen.