Gewapende overval op Dunkin’ Donuts Eindhoven, dader nog niet gepakt

De politie is massaal uitgerukt. Politieauto's rijden door winkelstraten en ook op toegangswegen houden politieauto's de boel in de gaten.

Getuigen

Volgens getuigen gaat het om een verdwaasd iemand die na de overval besluiteloos de winkelstraat in liep. ,,We zijn ‘m nog achterna gelopen en hebben daarna meteen de politie ingelicht. Die was vrijwel meteen na de overval ter plaatse en reed met verschillende politiewagens door de straten. Het verbaast me bijna dat ze ‘m nog niet te pakken hebben.”