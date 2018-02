Gewapende overval op Etos in Eindhoven, politie onderzoekt verband met eerdere overval

Bijna gelijktijdig is er in Eindhoven een poging gedaan een tankstation te overvallen. Volgens de officier van dienst zijn er 'sterke gelijkenissen' te zien tussen de twee overvallen. "We zijn er nog niet 100 procent zeker van dat het om dezelfde daders gaat, dat wordt verder onderzocht." De Etos ligt op zo'n vijf minuten rijden van het tankstation.

Bij de overval op de Etos is niemand gewond geraakt. Rond 18.50 uur kwam een man met een bivakmuts en een helm op de winkel binnen. Op dat moment waren er twee medewerkers en een klant aanwezig. De overvaller sprak Engels en eiste geld, onder bedreiging van een pistool. Toen het de caissière niet meteen lukte de kassalade open te maken, beukte de overvaller tegen de kassa waarna hij er met de lade vandoor ging. De klant is nog achter de overvaller aan gerend, maar hij wist te ontsnappen. De dader ging er samen met een kompaan vandoor op een zwarte bromfiets.

Het hevig geschrokken winkelpersoneel is opgevangen door collega's van omliggende zaken. Via een intern communicatiesysteem was zowel het personeel van de Gall & Gall als de Albert Heijn gewaarschuwd over de overval. De betrokken Etos-medewerkers hebben een bloemetje gekregen om van de schrik te bekomen.