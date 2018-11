Gewelddadige autodiefstal Eindhoven leidt tot uiteenlopende strafeisen

Twee verschillende verdachten, twee verschillende verhalen, twee uiteenlopende strafeisen. Lindsey S. (24) uit Eindhoven en Anthony R. (37) uit Vught stonden donderdag terecht voor de rechtbank in Den Bosch vanwege hetzelfde gebeuren op 15 mei van dit jaar in Eindhoven.

Volkswagen

Aan de Biestenweg wilde R. coke kopen. Hij legde daarvoor via S. contact met twee mannen in een Volkswagen. Die verklaarden later bij de politie dat R. in de wagen was gestapt en hen daar had bedreigd met een mes: ,,Zakken leeg, anders steek ik je helemaal kapot.”

,,Klopt geen reet van", wilde R. de rechters wel vertellen. Hij had zich juist zelf bedreigd gevoeld, want hij had vijftig euro gegeven, kreeg daarvoor te weinig coke en toen hij er wat van zei reikte een van de mannen in de auto onder een stoel om iets te pakken.

Paaltje

Hoe dan ook, vast staat dat R. en S. er uiteindelijk met de wagen vandoor gingen, in gezelschap van een derde man die onbekend is gebleven. In Venray reed de wagen tegen een paaltje, zo kwam de autodiefstal tot een einde.

Anthony A. was op het moment van het gebeuren min of meer op de vlucht. Hij zat vanwege eerdere veroordelingen in een programma voor veelplegers, mocht een paar dagen op verlof, maar op de dag van de diefstal had hij zich moeten melden. ,,Hij is zeer gekend bij politie en justitie", vatte officier van justitie Walter Kupers samen.

Kwetsbaar

Lindsey S. - die een tijd een knipperlichtrelatie had met R. - heeft geen crimineel verleden, maar kampte in het verleden wel met een drugsverslaving. Volgens de reclassering is ze kwetsbaar, gemakkelijk te beïnvloeden en zou het haar verboden moeten worden nog contact te hebben met R. en diens broer.