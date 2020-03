Gewelddadige Eindhovenaar krijgt lagere straf in hoger beroep

DEN BOSCH - Een 53-jarige Eindhovenaar met een lange geschiedenis vol geweld tegen vrouwen is in hoger beroep vrijgesproken van een mishandeling.

Hij zou in april en juni 2017 zijn vriendin flink hebben toegetakeld. Maar dat haar kaak en oogkas in juni door zijn toedoen waren gebroken, achtte de rechter niet bewezen. De man krijgt voor de andere mishandeling twee maanden celstraf. Die heeft hij echter al ruimschoots uitgezeten in voorarrest.

Het hof oordeelde dat niet kon worden aangetoond dat de Eindhovenaar op 1 juni dat letsel had veroorzaakt. Het enige bewijs is de verklaring van de vrouw zelf. Dat is onvoldoende om de man op te veroordelen, vond het hof. Twee van de drie straffen voor winkeldiefstallen die hij in 2018 en 2019 pleegde, worden gehalveerd tot drie maanden en twee weken.

Ze kreeg trappen terwijl ze op de grond lag

Voor de mishandeling in april 2017, is voldoende bewijs, vonden de rechters. In zijn woning gooide de Eindhovenaar toen zijn vriendin met stoel en al achterover en schopte haar meerdere keren terwijl ze op de grond lag. Vervolgens pakte hij haar bij de hals en drukte haar tegen de vloer. Ze kon naar het schuurtje vluchten en de politie waarschuwen. De gealarmeerde agenten troffen zowel de verdachte als de jonge vrouw aan en maakten direct foto's van haar kneuzingen en andere verwondingen.

Het dossier van de Eindhovenaar telt inmiddels tientallen pagina's vol diefstallen en huiselijk geweld tegen meerdere vriendinnen. Eerder deden twee van hen uitgebreid hun verhaal aan het ED. En eind 2019 beschreef de vrouw om wie dit hoger beroep draaide nog hoe de man weer achter haar aan zat.

De advocaat-generaal - de officier van justitie in hoger beroep - vroeg nog om een contactverbod met de vrouw. Maar dat vond het hof niet zinvol vanwege de complexe relatie tussen de twee. Afstand nemen, blijkt lastig. Het slachtoffer bleef hem tussen de mishandelingen en rechtszaken door geregeld zien.

Eindhovenaar werkt niet mee aan behandeling en begeleiding

Ondanks die ellenlange voorgeschiedenis wil de man niet meewerken aan behandeling en begeleiding, schreef de reclassering al in 2017. Die bereidheid is ‘nihil’. Ze acht de kans op herhaling erg groot en schrijft niet het idee te hebben dat de aanpak van de reclassering invloed op hem heeft. Omdat de Eindhovenaar daarnaast niet wil meewerken aan psychologisch onderzoek, hebben gedragskundigen niet kunnen vaststellen of uitsluiten of de man een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling heeft. Wel is er sprake van ‘disfunctioneren op verschillende levensterreinen, waaronder een patroon van relationele agressie'.

Naar aanleiding van een eerder verhaal over de Eindhovenaar legden onder meer de politie en het Openbaar Ministerie uit waarom het soms zo enorm lastig is dit soort daders aan te pakken.