Gewelddadige Eindhovenaar stopt niet met terroriseren vrouwen

Deken bezorgd over rol advocaat bij Eindhoven­se shishaloun­ge

7:30 EINDHOVEN - Advocatenvoorman Jan Frederik Schnitzler baalt dat er wederom gedoe is rondom de Eindhovense advocaat Burhan Kaya. Schnitzler noemt het ongelukkig en zorgelijk dat de advocaat ook eigenaar én exploitant is van een shishalounge die in opspraak is geraakt.