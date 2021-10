Gewelddadige straatroof in Eindhoven: Veldhovenaar (16) aangehouden

Politieman Maritio is nu docent: ‘Maar ik blijf een echte straatrat’

26 oktober EINDHOVEN - Iedereen die het tv-programma Bureau 040 vorig jaar zag op televisie, herkent de Eindhovense Maritio (30) meteen: hij was één van de agenten met wie presentator Ewout Genemans meeliep. Het ‘Bureau’-format is inmiddels weer op de buis, dit keer volgen de kijkers agenten in Den Haag. Maritio blikt terug op Bureau 040 en vertelt dat hij nog altijd wordt herkend op straat.