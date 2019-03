Geweldsexplosie FIXtival begon bij VIP-ruimte: 'In alle chaos raakte ik gewond’

EINDHOVEN - Bij het volledig uit de hand gelopen r&b-festival in het Klokgebouw in Eindhoven is in elk geval één bezoeker gewond geraakt. Een 24-jarige vrouw uit Dongen, die niets met de vechtpartij te maken had, moest met een gekneusde pols naar het ziekenhuis. Ze raakte gewond tijdens de ontruiming die volgens haar én andere bezoekers zeer chaotisch verliep. Het Klokgebouw en organisator Club Fix onthouden zich vooralsnog van commentaar.

De flinke vechtpartij, waarbij tientallen vechtersbazen elkaar te lijf gingen met tafels en stoelen, vloeide volgens verschillende getuigen voort uit een conflict tussen twee personen in de VIP-ruimte. Toen meer mensen zich ermee begonnen te bemoeien sloeg de vlam in de pan en had de beveiliging grootse moeite om de situatie weer onder controle te krijgen.

‘Ze renden alle kanten op’

Het programma was op dat moment nog in volle gang. Rapper Frenna moest zijn optreden nog geven, maar die is uiteindelijk niet meer in actie gekomen. De 24-jarige Melissa uit Dongen was samen met haar vriendinnen op het festival en zag alles van dichtbij gebeuren.

,,Er werd met tafels gegooid en iedereen om ons heen werd opzij geduwd. De beveiligers renden alle kanten op.” De Dongense en andere getuigen hoorden later een harde knal ‘die als een schot klonk’, maar daarover is bij de politie vooralsnog niets bekend.

Volledig scherm Klokgebouw Eindhoven © Brenda v/d Meulen Foto: Photoco

Noodsituatie

Een omroeper van het Klokgebouw meldt dat er een noodsituatie is en adviseert alle bezoekers de zaal zo snel mogelijk te verlaten. Vanaf dat moment gaat het bij Melissa mis. Ze wordt meegesleurd door andere bezoekers en raakt haar vriendinnen kwijt.

,,Ik voelde mij erg onveilig, vooral na het horen van die knal.” In het tumult raakt Melissa gewond. ,,Ik had met mijn hand een flinke klap gemaakt. Het deed verschrikkelijk veel zeer.” De Dongense herenigt zich met haar vriendinnen, waarna ze vervolgens naar het ziekenhuis gaat om haar te laten behandelen. Daar blijkt dat haar pols gekneusd is. Ze moet er de komende weken verband omheen houden.

Snelle ingreep

De 24-jarige Monique uit Tilburg is eveneens goed geschrokken. ,,Heel de zaal kwam richting de uitgang gerend. Wij zelf dachten ook: shit, we moeten wegwezen hier”, vertelt ze. ,,Er was een heftige ruzie bezig in de VIP-ruimte. Die liep op een gegeven moment helemaal uit de hand, waarop de beveiliging heel snel ingreep. Dat heb ik wel eens anders gezien. Veel gastjes werden door hen afgevoerd.”

Het Klokgebouw en de organisatie van het festival zijn onbereikbaar voor een reactie.