Gewonde bij overval op woning in Deurne

Een man die zich gewond in een ziekenhuis meldde, is aangehouden. De politie onderzoekt zijn rol in het incident dat rond 22.10 uur plaatsvond.

Of het gaat om een overval of een geval van huiselijk geweld was volgens de politie vrijdagavond nog niet helemaal helder. Of de dader(s) buit hebben gemaakt, is eveneens onduidelijk. De politie doet nog onderzoek.