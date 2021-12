Gewonde bij schietpartij in Eindhoven

Peesjevee-pod­cast: Discussie over de prestaties van Schmidt bij PSV en het belang van herkenbaar voetbal en winnen

Tijdens de nieuwste aflevering van de Peesjevee-podcast is er volop discussie over het aanblijven van Roger Schmidt bij PSV en vooral of hij PSV herkenbaar voetbal laat spelen en hoe belangrijk dat is. Volkskrant-journalist Guus Peters vindt dat nog niet altijd te zien is of PSV nu een elftal van Schmidt is en zou wat meer voetballende ontwikkeling willen zien.

12:38