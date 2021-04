Gewonde bij steekpartij Shaker Centre Nieuwe Fellenoord

Na de ruzie liep de verdachte de winkel Shaker Centre binnen en kwam naar buiten met een mes. Daarmee stak hij het slachtoffer enkele keren. Toen de politie aankwam waren de dader en het slachtoffer gevlogen. Kort daarna werd het slachtoffer aangetroffen in de naastgelegen tandartspraktijk. De politie denkt te weten wie de dader is, maar heeft deze persoon nog niet kunnen aanhouden. Het betreft een ruzie in de Syrische gemeenschap.

Taalscholenfraude

De eigenaar van de winkel waar de steekpartij plaatsvond is Waiel Shaker. Hij kwam in november 2020 in het nieuws, omdat twee door hem opgerichte taalscholen zouden zijn betrokken bij een miljoenenfraude. Of er verband is met de steekpartij is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.