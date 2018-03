Gewonde bij steekpartij Verbernestraat Eindhoven, slachtoffer geboeid naar ziekenhuis

Heftig verhaal van agente die bebloede man aanhoudt: 'Hij zei dat hij aids heeft en ik nu ook'

17:04 EINDHOVEN - ,,Ik heb aids! En ik ga ervoor zorgen dat jullie dat ook krijgen!” Dat zei de bebloede verdachte tegen agent Maaike uit Eindhoven. ,,Ik wist niet of ik nou wel of niet besmet was." In het heftige verhaal dat zij schrijft op haar Facebook wordt duidelijk dat een politieagente wel heel sterk in haar schoenen moet staan om niet onder te doen voor een verdachte 'die groot van stuk is'. Ze besloot deze ervaring van een maand geleden vandaag te delen, omdat ze er eindelijk aan toe was.