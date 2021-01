Gewonde militair uit Afghanistan landt met extra vlucht op Vliegbasis Eindhoven

De gewonde militair is met de Gulfstream naar Nederland gevlogen. Na het voorval is hij meteen geopereerd. Toen hij wakker werd heeft hij met het thuisfront kunnen praten, zegt de woordvoerder. ,,Hij is stabiel en niet in levensgevaar. Het gaat goed naar omstandigheden.” De militair is naar Nederland gevlogen omdat de zorg hier uitgebreider is dan in op locatie in Afghanistan.