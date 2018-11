‘Gewone man uit stad’ op bezoek bij Campina-terrein Eindhoven

Aan het einde van de rondgang door de melkfabriek, de ijsfabriek en de melkontvangstruimte onder begeleiding van mensen van projectontwikkelaar BPD, constateerde wethouder Torunoglu dat de missie geslaagd was. De bezoekers waren blij kennis te maken met wat ooit toch een verborgen stukje Eindhoven was. En dus wil de bestuurder dit soort uitstapjes vaker gaan organiseren, de volgende keer mogelijk naar het Van der Meulen-Ansems-terrein of Mariënhage.

Volledig scherm Rondleiding voor Eindhovenaren over het Campina-terrein, hier in de hal van het kantoor aan de Dirk Boutslaan. Trip georganiseerd door wethouder Yasin Torunoglu (achteraan rechts). © Michel Theeuwen

,,Er staat veel te gebeuren in Eindhoven. De komende tien, vijftien jaar bouwen we aan een gave toekomst voor de stad. Vaak leiden we dan omwonenden en professionele partijen rond. Maar als pak ‘m beet bewoner van Woensel-Noord of ondernemer in Gestel krijg je daar weinig van mee. Daarom mijn initiatief om de gewone man met de pet uit te nodigen via Facebook zodat we die ook bij de ontwikkelingen kunnen betrekken", aldus Torunoglu.

Onder de bezoekers onder meer overbuurvrouw Funda Yalcinkaya van de andere kant van het kanaal. ,,Ik was gewoon nieuwsgierig hoe het er uit komt te zien. En in de buurt ben ik betrokken bij stichting Broeinest die mensen probeert te verbinden. Dat kunnen we ook doen met het Campina-terrein.” En bewoner Remco Staals van de Jan van Eijkgracht wilde ook wel eens met eigen ogen zien hoe het achter de hekken uitzag.

Ook enkele ondernemers namen de gelegenheid te baat om te zien of er voor hen wellicht iets te doen was. Roel Olfers van cateringbedrijf en kookschool Heerlijk Anders in Gestel ziet er wel wat in, een plekje in een van de vele gebouwen. ,,Misschien kun je hier de zuivelkeuken weer nieuw leven in blazen. Die had Campina vroeger, dat zou hier weer kunnen.” John van der Vorst uit Gestel - zomaar een geïnteresseerde Eindhovenaar - was tevreden over de rondleiding: ,,Hier reed je anders altijd gewoon voorbij. Ik keek wel altijd op de klok op de kantine. En nu sta ik binnen.”

Ontwikkelaar Timon van der Horst van BPD - het bedrijf dat het Campina-terrein gaat ombouwen tot De Zuivelfabriek voor wonen, werken en andere functies - meldde aan het einde van de rondgang dat ze bezig zijn met een communicatieplan voor de transformatie. ,,Want we willen gesprekken aangaan met allerlei groepen: omwonenden, ondernemers, maar ook anderen uit de stad. Daar zullen jullie wel meer van horen.” Voor nu is er al meer informatie te vinden op de site van het project.