Gewoon én bijzonder Eindhoven in boek Showing Of(f)

Want architect Franken is ervan overtuigd dat Eindhoven ‘potentie’heeft. ,,Het wordt echt nog wel wat met Eindhoven: een leefbare, groene, prachtige stad, door de nieuwbouwplannen. Neem nou de as van station, via Vestdijk, naar het kanaal eindigend bij Campina. Aan die route ligt straks VDMA, DomusDela, een uitstapje via DOK40 naar de Schellensfabriek, of via de kanaalzone naar Campina. En dan kom je ook nog voorbij mijn favoriet, het gebouw Picuskade. Dat is een expressionistisch gebouw, van baksteen nota bene, die hebben wij hier in Nederland toch maar mooi. Het is ook een goed plan, mét zelfs sociale woningbouw, en dat in zo’n gebouw, dat is toch wat!”