Gezichten van de horeca: Thuis in bruine kroeg De Tempelier in Eindhoven

Wie op een doordeweekse middag café De Tempelier binnen stapt, treft het klassieke buurtcafé aan. Een groep mannen van middelbare leeftijd wisselt kroegpraat en schuine moppen af met een potje kaarten. In het rookhok heeft een ander zich teruggetrokken achter de gokkast.



Kastelein Seref Durmus wandelt ontspannen op en neer en doet graag een spelletje mee. Alleen het feit dat hij de drankjes inschenkt onderscheidt hem van de rest. Durmus is thuis in De Tempelier, de kroeg die hij vier jaar geleden overnam.



,,Ik ben mijn carrière begonnen als chef-kok in een pizzeria. Zo’n twintig jaar geleden wilde ik in mijn werk nog meer onder de mensen zijn. Ik was al gewend om in de nachten te werken dus leek een eigen kroeg me wel wat. De gezelligheid en het organiseren van feestjes zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Ik heb toen de eerste de beste gekocht die ik tegenkwam, dat was het Halve Maantje in Strijp.”