Gezichten van de horeca: voor Louis Kuiken van het Eindhovense Sportcafé De Genderbeemd gaat het om zijn gasten

De Gestelnaar is al ruim twee decennia beheerder van sporthal De Genderbeemd en baat al die tijd als zelfstandige horecaondernemer het gelijknamige sportcafé uit. In korte tijd groeide het café uit tot een goedlopende en gezellige ontmoetingsplek voor sporters die de sporthal gebruiken of in het café darten of biljarten. „Tientallen sportverenigingen hebben van De Genderbeemd hun thuishaven gemaakt”, zegt de bescheiden Kuiken die niet makkelijk praat over zijn eigen verdienste. „Ik maak het mensen graag naar hun zin en zorg vaak voor een extraatje zoals hapjes. Al mijn gasten moeten zich hier op hun gemak voelen.”