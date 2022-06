Gezin van Berry Kersten is boos en voelt zich in de steek gelaten: ‘We hebben alles zelf moeten regelen’

Kersten is nu met zijn vrouw Samantha, zoons Dylano (17) en Joëll (14) en dochter Novaley (8) tijdelijk bij een neef ingetrokken. ,,Hij is alleen en werkt veel. We wonen hier nu met zijn zessen. We hebben geluk dat dit kan, maar het liefst hebben we natuurlijk iets waar we langer in kunnen wonen. En zo goedkoop mogelijk, want hoe hoger de huur, hoe minder verzekeringsgeld er over blijft om onze spullen te vervangen.”