Gezin woonde week in Eindhovense villa Johan Vlemmix: 'Blij toen we naar huis gingen'

Uitbater houdt shishaloun­ge Down Town zelf dicht na explosie

13:19 EINDHOVEN - Shishalounge Down Town aan de Leenderweg in Eindhoven blijft gesloten. De uitbater nam dat besluit na overleg zelf, laat de gemeente weten. Hoe lang de zaak gesloten blijft, is niet bekend. De gemeente wil verder niets kwijt en de eigenaar kan niet worden bereikt voor een reactie.