Gezinsdrama voorkomen in Eindhoven: eis acht jaar en tbs tegen vader die brand stichtte in huis met drie zoontjes erin

Botsingen op A2 bij Eindhoven: weg weer vrij

10:34 EINDHOVEN - Door een botsing was de hoofdrijbaan op de A2 bij Eindhoven, in de richting van Den Bosch, dinsdagochtend dicht. Inmiddels is die weer vrijgegeven. Aan de andere kant, in de richting van Maastricht, vond eveneens een botsing plaats. De linkerrijstrook was dicht, maar inmiddels ook weer vrijgegeven.