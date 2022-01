Gezocht: hospita en huurder in Eindhoven die willen vertellen waarom inwonen op kamers helemaal niet zo ouderwets is

Want is het wel zo ouderwets, een kamer verhuren die je leeg hebt staat om een student te helpen? Past dat niet mooi bij het nieuwe begrip woonschaamte, voor mensen die veel ruimte over hebben in tijden van woningschaarste? En je kunt en passant ook nog mooi een centje bijverdienen.

Maar gaat dat niet ten koste van je privacy, een vreemde student in huis? Of andersom, is het niet vreselijk om bij iemand anders in huis te moeten wonen? Is een studentenhuis niet veel gezelliger? En wordt er nog meegegeten of lossen kamerhuurders dat tegenwoordig zelf op?