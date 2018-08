Gezocht in Eindhoven: vrouwelijke buschauffeurs

Vrouw (23) aangehou­den voor het neersteken van een collega bij AH XL in Eindhoven

14:15 EINDHOVEN - Een 23-jarige vrouw is zondagochtend opgepakt in verband met een steekpartij bij een vestiging van Albert Heijn aan de Limburglaan in Eindhoven. Zij zou een collega in haar been hebben gestoken.