Gezocht in Woensel: ‘leuk plekje’ voor kunstwerk van basisschool Tarieq

EINDHOVEN - Onder begeleiding van TU/e-studenten maakten leerlingen van de Islamitische basisschool in Woensel dinsdagmiddag een gezamenlijk graffitikunstwerk op hun schoolplein. Hiervoor zoeken ze nog een mooi plekje in de wijk.

,,Niet te dichtbij staan en altijd snel bewegen.” De leerlingen van groep 8 van basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad aan de Frankrijkstraat kijken hoe Marijn van de Beek voordoet hoe je strakke lijnen zet. Want hoe sneller de beweging, hoe strakker de lijnen en letters worden. De graffiti-artiest is door stichting Move gevraagd om samen met de leerlingen dinsdagmiddag een kunstwerk te maken. Voor de kinderen is het de eerste keer dat ze een spuitbus vasthebben. De afgelopen weken werkten ze aan het ontwerp. Hierin zitten zo’n twintig vlaggen verwerkt; alle nationaliteiten die hier dagelijks door elkaar op het schoolplein lopen. Dat multiculti karakter moest sowieso terugkomen in het kunstwerk.

Kunstwerk voor de wijk

,,Ze kwamen zelf met het idee om een kunstwerk te maken voor de wijk”, zegt Anne-claire Pap, projectcoördinator bij stichting Move. Twaalf jaar geleden begon Move als studenteninitiatief in Utrecht, waarbij ze studenten koppelen aan klassen uit minderbedeelde wijken en samen een buurtproject opzetten. Inmiddels doen ze door het hele land projecten waarbij studenten en scholieren samen aan de slag gaan. In Eindhoven werken ze veel samen met de TU/e. Toevallig loopt daar nu met Social Heroes ook een project waarbij studenten en medewerkers de handen uit de mouwen steken in hun eigen buurt. Een onderdeel van het Heroes like you-programma ter ere van het 65-jarig bestaan, waarbij ze iets terug willen doen voor de stad.

Respa Putra is een van de studenten die zich vrijwillig aanmeldde. ,,Ik heb al vergelijkbare projecten gedaan, maar dit was een stuk intensiever. Ik moest echt mijn tijd verdelen tussen het studeren voor de examens en dit.” Zo hielden ze brainstormsessies op school en gingen ze met leerlingen de wijk in op zoek naar een geschikte plek voor hun kunstwerk.

Quote We hebben veel goede locaties gevonden in de wijk, zoals muren waar nu alleen lelijke tags staan, maar we wachten nog steeds op toestem­ming. Respa Putra, TU/e-student

Voor de internationale studenten als de Indiase Putra ook een goede manier om hun nieuwe thuisbasis te leren kennen, vertelt hij. Zo weet hij nu bijvoorbeeld dat iets simpels als het aanvragen van een vergunning in Nederland helemaal niet zo simpel is. ,,We hebben veel goede locaties gevonden in de wijk, zoals muren waar nu alleen lelijke tags staan, maar we wachten nog steeds op toestemming.”

Ook Enexis mocht niet zomaar toestemming geven om hun ontwerp op elektriciteitskastjes aan te brengen. Dus hangt het kunstwerk nu tijdelijk op het schoolplein. Binnenkort hopen de leerlingen het alsnog op een mooie plek in de wijk te onthullen.