Gezondheidscentrum voor expats in Eindhoven is voltreffer

EINDHOVEN - Het gezondheidscentrum voor expats in Eindhoven van SGE is in vijf jaar tijd gegroeid naar 6.200 cliënten. De aanpak van SGE International blijkt een schot in de roos.

Als arts in opleiding trok Ed Berends als tropenarts naar Congo. Nu worden zijn collega-huisartsen van SGE International getraind hoe ze hier moeten omgaan met cultuurverschillen. ,,Onze patiënten komen overal vandaan: Brazilië, Portugal, Rusland, Polen, Roemenië, Pakistan en China", zegt manager Eduard Scheel van SGE International. ,,En we blijven groeien, gezien het feit dat TU/e, bedrijven en gemeente internationale kenniswerkers blijven werven. Op dit moment schrijven zich binnen een jaar 400 mensen in, en vertrekken er datzelfde jaar 250."

Alle communicatie op SGE International - ondergebracht op de vierde etage van Videolab op Strijp-S - gaat in het Engels. Berends weet nog goed hoe hij hiermee zelf ooit de fout inging. ,,Eind jaren negentig hadden we nog nauwelijks expats in Eindhoven. Ik had een Amerikaanse juriste op de praktijk in Stratum die een recept nodig had voor de pil. Ik wilde haar bij het afscheid een goed verblijf wensen en zei 'Have a nice period'."

Spreekuur

Minstens zo belangrijk is het feit dat het eerste gesprek op het spreekuur twintig minuten mag duren, in plaats van de standaard tien minuten. Want expats hebben moeite met het Nederlandse zorgsysteem. Hier oordeelt een huisarts in veel gevallen zelf, veel meer dan in andere landen. Expats denken vervolgens dat de huisarts hen ten onrechte weghoudt van een specialist. Berends vertelde vijf jaar terug aan expats in ontmoetingscentrum The Hub dat huisartsen in Nederland extra breed zijn opgeleid, juist vanwege hun rol. 'Waarom leggen jullie dat dan niet uit?', vroegen zij toen.

,,Dat doen we hier dus. Closing the gap, noemen wij het", zegt Scheel. ,,De extra tijd is vaak ook nodig om uit te leggen waarom we iets níet doen", zegt Berends, lid van de Raad van Bestuur van SGE en één dag per week huisarts bij SGE International. ,,Ik had vanochtend nog een 25-jarige op het spreekuur die allerlei onderzoeken wilde, terwijl hij gezond is."

Problemen

De meeste expats, vaak jonge en gezonde mensen, kloppen juist weinig aan om hulp. Als er problemen zijn, dan gaat het relatief vaak om psychische klachten bij de partner van de kenniswerker. Die is meegegaan naar een vreemd land, zit zonder vrienden of familie alleen thuis en wordt depressief. Berends: ,,Ook internationale studenten worstelen hier soms mee. De verwachtingen in het thuisland zijn hoog: 'Ik red het niet', dat kan niet." En dan blijkt de financiering soms een probleem: huisartsenzorg wordt gedekt door de zorgverzekeringen van expats, hulp van de GGzE niet altijd.