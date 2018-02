Gezondheidsraad: verminder uitstoot veehouderij

Discussie over alternatief voor raads­ver­kie­zin­gen in Eindhovense bibliotheek

17:09 EINDHOVEN - Leveren raadsverkiezingen elke vier jaar wel genoeg expertise en leiderschap op om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen? Of zijn we toe aan een nieuwe vorm van bestuur, de participatie- en co-creatiemaatschappij? Dat is het onderwerp van het Groen Café vrijdag 16 februari vanaf 17.00 uur in de openbare bibliotheek in de Witte Dame.