GGD belt alleen nog inwoners ouder dan 30 na; ‘Achterhalen coronabrandhaarden bij jongeren niet te doen’

Ook in Zuid­oost-Bra­bant gaat aantal besmettin­gen door het dak: 600 procent meer in een week tijd

15 juli EINDHOVEN - Ook in Zuidoost-Brabant ziet de GGD een enorme toename van het aantal coronabesmettingen. Vergeleken met een week geleden zijn in deze regio 600 procent meer besmettingsgevallen gemeld. Dat is erg, maar het kan nog erger: landelijk is er een toename van ongeveer 630 procent.