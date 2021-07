GGD belt besmette jongeren niet meer: 'Ondoenlijk om ze allemaal te bellen’

Gemeente, provincie en ontwikke­laar steken 2,8 miljoen euro in oprichting campusorga­ni­sa­tie voor BIC Eindhoven

20 juli EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en projectontwikkelaar SDK Vastgoed steken samen 2,8 miljoen euro in een organisatie die de Brainport Industries Campus (BIC) verder moet gaan uitbouwen. De campusorganisatie kan worden opgericht als de politiek op het stadhuis in Eindhoven en het provinciehuis in Den Bosch later dit jaar ook akkoord gaan.