GGD Brabant Zuidoost gaat de boer op, Start pop-up prikplekken in 6 dorpen regio

EINDHOVEN - De GGD Brabant Zuidoost gaat de boer op. Wie nog niet gevaccineerd is kan vanaf komende week voor informatie en een coronaprik terecht in zes gemeenten in de regio.

De actie start maandag 14 februari in Bladel. Bij de ‘pop-up’ locaties kunnen inwoners gedurende 4 weken op bepaalde dage en tijden bij GGD-artsen terecht met hun vragen of zorgen. En als ze dat willen, ook voor de vaccinatie. Naast Bladel gaat het om Geldrop, Mierlo, Someren, Asten en Veldhoven.

Iedereen vanaf 12 jaar kan zonder afspraak in deze 6 gemeenten terecht voor de 1e en 2e vaccinatie. Wie 18 jaar of ouder is kan er ook een boosterprik krijgen.

‘Met deze pop-up locaties op strategische plekken, komen we dichterbij de inwoners. We hebben dit eerder gedaan en dat is goed ontvangen”, zegt Gonny van Loon, programmamanager van de GGD.

De GGD zette eerder - naast de grote centrale vaccinatiecentra in Helmond en Eindhoven - tijdelijke prikplekken op in wijken in Helmond en Eindhoven en in de Coevering in Geldrop. Daarnaast waren er eind december ook veel huisartsen in de regio die - in samenwerking met de GGD- oudere en kwetsbare patiënten een boosterprik gaven.

Quote Inwoners gaven aan het te waarderen dat ze dichtbij huis, in vertrouwde omgeving, bij ons terecht konden Gonny van Loon, Programmamanager GGD Brabant Zuidoost

,,Inwoners gaven aan het te waarderen dat ze dichtbij huis, in vertrouwde omgeving, terecht konden. Die service, dit maatwerk, bieden we als GGD graag weer, nu het kan", aldus Van Loon. Iedereen vanaf 12 jaar kan zonder afspraak op deze pop-uplocaties terecht. ,,Voor inwoners met angst voor de prik neemt GGD extra de tijd, ook op deze pop-uplocaties”, aldus een woordvoerster.

Kinderen tot 12 jaar moeten naar Beursgebouw

De popuplocaties zijn níet bedoeld voor kinderen van 5 t/m 11 jaar. Zij blijven op afspraak welkom op de centrale vaccinatielocaties in Helmond en Eindhoven. Wie 12 jaar of ouder is kan hier uiteraard ook heen - zij kunnen zonder afspraak terecht. Met vragen over vaccinatie kunnen mensen ook bellen met 0800 - 770 770 of chatten met de GGD.

Prikken in de dorpen De popup-priklocatie in Bladel is in Cultureel Centrum Den Herd. Deze is open van 9.00 tot 18.00 uur op maandag 14 februari, 21 februari, 28 februari en 7 maart. De priklocatie in Geldrop is in Centrum Hofdael. Deze is open van 9.00 tot 13.00 uur op woensdag 16 februari, 23 februari, 2 maart en 9 maart. In Mierlo gaat de GGD naar ’t Patronaat. Bezoekers kunnen er terecht van 14.00 tot 18.00 uur op woensdag 16 februari, 23 februari, 2 maart en 9 maart. In Someren wordt er voorlichting gegeven en gevaccineerd in De Ruchte. Mensen kunnen er naar toe van 9.00 tot 13.00 uur op donderdag 17 februari, 24 februari, 3 maart en 10 maart (die laatste dag tot 11.30 uur) In Asten zit de GGD in de Franciscusparochie van 14.00 tot 18.00 uur, op donderdag 17 februari, 24 februari, 3 maart en 10 maart. In Veldhoven zijn mensen welkom in Sentrum 70, van 9.00 tot 18.00 uur op vrijdag 18 februari, 25 februari, 4 maart en 11 maart.