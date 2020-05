GGD Brabant-Zuidoost kan meer coronatests afnemen dan dat er vraag naar is

EINDHOVEN - De maximale testcapaciteit van de GGD Brabant-Zuidoost wordt nog lang niet benut. Maar omdat straks iedereen met klachten in aanmerking komt, wordt het aantal beschikbare tests per 1 juni evengoed opgeschaald.

Op dit moment kan de GGD in Eindhoven zo'n 100 tests per dag afnemen. Het aantal afgenomen tests varieert nu van 20 tot 60 per dag, laat een woordvoerder weten.

Ook op de eerste dag dat de teststraat in Eindhoven openging, nu ruim een maand geleden, was de vraag niet exceptioneel groot. Toen maakten circa 30 zorgmedewerkers gebruik van de mogelijkheid.

Waarom de maximale testcapaciteit niet wordt gebruikt, is niet bekend. ,,Het is wel zo dat er nu heel weinig mensen verkouden zijn en zonder klachten word je niet getest", reageert de woordvoerder. Andere drempel is dat mensen alleen een test krijgen pas nadat ze een indicatie hebben gekregen van een bedrijfs- of instellingsarts.

De mogelijkheid tot testen is nu nog beperkt tot mensen die tot een bepaalde beroepsgroep behoren, zoals zorgmedewerkers, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, kappers, schoonheidsspecialisten, taxichauffeurs en rij-instructeurs. Ook mantelzorgers kunnen er aanspraak maken. Zelfs kinderen, maar dan moet er wel een ongewoon aantal leeftijdsgenootjes met klachten op bso of school zijn.

Per 1 juni mag iedereen met klachten zich mag laten testen en daarom vergroot GGD Brabant-Zuidoost de capaciteit tot maximaal 550 testen per dag. Afhankelijk van de vraag - mogelijk wanneer een tweede golf van coronapatiënten wordt verwacht - kan zij opschalen naar 1350 testen.

Verhuizing

Tot nu was de teststraat ingericht in de parkeergarage van de Witte Dame in Eindhoven. Q-Park had de ruimte gratis ter beschikking gesteld. ,,Wij zijn enorm dankbaar dat we zo lang gebruik hebben kunnen maken van de garage", laat de woordvoerder weten.