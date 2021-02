GGD-directeur Jeurissen over hoe de storm die corona heette een vulkaan werd

De Eindhoven­se GGD-directeur midden in de storm die corona heet

14 maart EINDHOVEN - Haar telefoon gaat al voordat het interview is begonnen. GGD Brabant Zuidoost-directeur Ellis Jeurissen spreekt in haar kantoor korte zinnen. ,,... Verontrustend in de zin van?...” Haar blik gaat over de doosjes met tissues en ontsmettingszeeppompjes even naar de journalist aan de andere kant van de tafel. ,,Dat kan ik nu niet met je delen”, zegt ze tegen de persoon aan de andere kant van de lijn. ,,Ik kan wel ja of nee zeggen... Nee, goed dat je belt want het tegenovergestelde is waar... Ik bel je straks terug.”