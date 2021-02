GGD-directeur wil deel prikken zelf kunnen regelen: ‘Voor schrijnende gevallen en mensen waar iets mis gaat’

Ray is thuis na zijn operatie: ‘Maar door versoepe­ling van maatrege­len houd ik mijn hart vast voor anderen’

25 februari BEST - Voor chronisch zieke Nederlanders is de coronatijd extra stressvol, zeker als ze toeleven naar een operatie. Ray Aeckerlin (34) uit Best is net thuis na zijn ingreep maar maakt zich zorgen om lotgenoten. ,,Ik heb geluk dat ik nu aan de beurt was. Wat als de komende versoepeling van de coronamaatregelen de druk op de reguliere zorg weer vergroot?”