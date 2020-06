GGD start corona-teststraat Eersel

Tweetal aangehou­den na steekinci­dent in Eindhoven, slachtof­fer behandeld in ziekenhuis

13:41 EINDHOVEN - In een woning in Eindhoven zijn zondagochtend twee verdachten aangehouden voor een steekincident in de nacht van zaterdag op zondag. Het gaat om personen van 20 en 40 jaar oud.