GGD stuurt ouderen nog steeds van hot naar her voor coronaprik

Van marktstad­je tot Brainport; maar ‘wederge­boor­te’ Eindhoven verliep allesbehal­ve vlekkeloos

15 februari EINDHOVEN - Het gefoeter op architect Winy Maas omdat hij het idee opwierp de Catharinakerk óp een woontoren te zetten, het gekrakeel omdat de wegen in en rondom de stad altijd maar weer dichtslibben of het ontbreken van een goede verbinding tussen noord en zuid in de stad: het lijkt actueel, maar is van alle tijden, leert de kersverse ‘Historische atlas van Eindhoven’.