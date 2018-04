GGzE: 'Blijven leren van fouten'

Robotarm duikt voor museumcol­lec­tie de kast in

18:06 EINDHOVEN - Het Bergeijkse bedrijf Bruns heeft een vitrine met robotarm gemaakt voor gebruik in musea. Op de Landelijke Museumvakdagen voor Nederland en België woensdag en donderdag in het Evoluon in Eindhoven presenteert Bruns hem voor het eerst.