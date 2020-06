GGzE doet mee aan rechtszaak tegen zorgverzekeraars

Thuiswer­ken of studeren in deze hitte: hoe houd jij het hoofd koel?

11:43 EINDHOVEN - De temperatuur schiet deze dagen omhoog en het thuiswerken of -leren gaat voor veel mensen gewoon door. Maar thuis is er meestal geen klimaatbeheersing en op zolder of dat kleine kamertje kan het aardig warm worden. Hoe ziet jouw thuiswerkplek er uit en hoe zorg jij dat je toch ‘gewoon’ je werk kunt blijven doen in deze hitte?