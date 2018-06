GGzE: grens korten op jeugdzorg bereikt

Dat zegt Joep Verbugt, bestuursvoorzitter van de GGzE. Zijn instelling levert de specialistische jeugdzorg aan alle gemeenten in Zuidoost-Brabant en ook daarbuiten. ,,We hebben sinds 2015 een kwart van ons budget in moeten leveren. Het kan nu niet verder."

De 21 gemeenten in deze regio hadden in 2017, twee jaar na de overgang van zorgtaken al twintig procent bezuinigd op gespecialiseerde jeugdzorg. Die wordt verleend door jeugdpsychiaters na doorverwijzing van huisartsen of wijkteams. Voor dit jaar wilden ze nog eens tien procent extra korten.

Zeven grote zorgverleners, waaronder GGzE, GGZ Oost-Brabant en Combinatie Jeugdzorg, hebben zich daar samen tegen verzet. Uiteindelijk is de korting voor 2018 gehalveerd naar vijf procent. ,,Maar nu trekken wij een grens", zegt Verbugt. ,,Gemeenten kunnen niet ongestraft blijven bezuinigen."

Volledig scherm GGzE-bestuursvoorzitter Joep Verbugt. © Jurriaan Balke/Fotomeulenhof

De kortingen leiden tot langere wachttijden. Dat levert 'schijnende gevallen op', stelt GGzE-bestuurder Marie-Louise Vossen. ,,Er vallen kinderen tussen wal en schip." GGzE probeert de nood te ledigen met het aanbieden van andere, goedkopere vormen van zorg, bijvoorbeeld via een digitaal platform. Maar uiteindelijk zullen de bezuinigen leiden tot hogere maatschappelijke kosten, voorspelt Verbugt.

Verkeerde keuze

Het is voor de GGzE-bestuurders nu glashelder dat het kabinet een verkeerde keuze heeft gemaakt om de geestelijke jeugdzorg over te hevelen naar gemeenten. Die zitten nu met grote tekorten en proberen minder zware, dus goedkopere vormen van hulp in te roepen. Verbugt vindt dat onjuist: ,We zeggen toch ook niet tegen een kind dat een open hart-operatie moet ondergaan dat dit te duur is? Waarom moet dat wel gelden voor een kind met een geestelijke aandoening? Een kind dat fysiek ziek is valt onder dezelfde regeling als een volwassene, maar niet als je psychisch ziek bent. Dat is een weeffout in de wet."

De GGzE kampt, net als de hele zorgsector, met krapte op de arbeidsmarkt. Gespecialiseerd personeel is moeilijk te vinden. Bij de GGzE staan enkele tientallen vacatures open. Maar de korting op jeugdzorg leidt er nu ook toe dat psychiaters en verpleegkundigen zich niet meer willen specialiseren in jeugd-ggz. Daarmee dreigt een specifiek personeelstekort in deze sector.

Verbugt bepleit daarom meer financiële zekerheid. ,,We hebben al met zorgverzekeraar CZ een meerjarenafspraak gemaakt en we zijn hierover in gesprek met VGZ. We willen ook deze afspraken ook graag maken met gemeenten. Dat geeft een continuïteitsperspectief."

Naast bezuinigingen kampt de GGzE, net als alle andere zorginstellingen in Nederland, met een enorme regeldruk. Een kwart van het budget voor geestelijke zorg, landelijk anderhalf miljard euro per jaar, gaat op aan registraties en verantwoordingen. ,,Daar koop je schijnzekerheid mee. Gemeenten willen geleverde zorg meetbaar is en dat de kosten administratief verantwoord zijn", zegt Verbugt. ,,Maar het besef groeit dat dit is doorgeslagen. Er is brede erkenning dat er iets moet gebeuren. We zitten allemaal gevangen in deze kluwen."

Een petitie van koepelorganisatie GGZ Nederland om de regeldruk te verminderen leverde 160.000 handtekeningen op. Het kabinet zet nu ook in op schrappen van overbodige regels.