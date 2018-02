GGzE huurt twee vleugels van Mariënhage Eindhoven voor 5 jaar

Hoe word je zinvol oud? Workshop Power Veerkracht in Eindhoven

13:38 EINDHOVEN - In wijkcentrum de Mortel in de Achtse Barrier kregen buurtbewoners uitleg over de workshop van Power Veerkracht op leeftijd die als doel heeft ouderen te helpen hun eigen weg te vinden op het pad naar een zinvolle toekomst. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek en delen levenservaringen.